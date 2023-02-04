Ще кілька країн хочуть запозичити українську «Дію»

Україна, продаючи технологічний продукт, може зпробити немаленькі гроші

Міністерство цифрової трансформації України веде комунікацію щодо впровадження українського застосунку «Дія» у більш ніж п'яти країнах. Йдеться про кілька європейських країн, країни Азії та Африки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Федоров зазначив, що потенційно такі угоди можуть принести «немаленькі гроші», щоб залучити у бюджет. Йдеться про мільярди гривень щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт, а ще експертиза і консалтинг.

«По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип win-win, тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через «Дію» ми намагаємося його впроваджувати», – зазначив міністр.

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Раніше повідомлялося, що Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії».

До слова, Кабмін нещодавно запустив в «Дії» експериментальний проєкт щодо документа про освіту.

Крім того, у «Дії» розпочато запис на бета-тест шлюбу онлайн.