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Ще кілька країн хочуть запозичити українську «Дію»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще кілька країн хочуть запозичити українську «Дію»
фото ілюстративне

Україна, продаючи технологічний продукт, може зпробити немаленькі гроші

Міністерство цифрової трансформації України веде комунікацію щодо впровадження українського застосунку «Дія» у більш ніж п'яти країнах. Йдеться про кілька європейських країн, країни Азії та Африки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Федоров зазначив, що потенційно такі угоди можуть принести «немаленькі гроші», щоб залучити у бюджет. Йдеться про мільярди гривень щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Продається не тільки технологічний продукт, а ще експертиза і консалтинг.

«По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип win-win, тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через «Дію» ми намагаємося його впроваджувати», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії».

До слова, Кабмін нещодавно запустив в «Дії» експериментальний проєкт щодо документа про освіту.

Крім того, у «Дії» розпочато запис на бета-тест шлюбу онлайн.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України Україна Африка

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