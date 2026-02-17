Фейки від Grok: Європейський регулятор розпочав масштабне розслідування

Раніше Єврокомісія вже розпочала власне офіційне розслідування щодо xAI

Ірландська комісія із захисту даних (DPC), головний наглядовий орган ЄС у сфері конфіденційності, розпочала розслідування щодо платформи X Ілона Маска. Причиною став скандал навколо ШІ-чатбота Grok, який, як з'ясувалося, здатний генерувати реалістичні сексуалізовані зображення реальних людей, зокрема дітей, без їхньої згоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Розслідування ініційовано після численних повідомлень про те, що користувачі Grok можуть створювати шкідливі діпфейки. Заступник керівника DPC Грем Дойл зазначив, що комісія взаємодіє з X «з моменту появи перших повідомлень кілька тижнів тому».

Він додав, що Комісія «розпочала масштабне розслідування, яке перевірить дотримання X деяких своїх фундаментальних зобов’язань згідно з Загальним регламентом ЄС (GDPR) про захист даних стосовно цих питань».

У самій соцмережі Х поки що не відповіли на запит про коментар.

Раніше Єврокомісія вже розпочала власне офіційне розслідування щодо xAI за поширення Grok сексуалізованих зображень жінок та дітей відповідно до Закону блоку про цифрові послуги ЄС, який вимагає від великих технологічних платформ запобігати поширенню незаконного та шкідливого контенту.

Проте розслідування від DPC оцінить, чи порушила соцмережа X правила GDPR, які зобов'язують компанії забезпечувати обробку персональних даних користувачів лише для певних законних цілей, враховувати конфіденційність під час розробки продукту та оцінювати ризики перед запуском функцій з високим рівнем ризику.

Нагадаємо, компанія xAI обмежила роботу чат-бота Grok після скандалу з сексуальними діпфейками. Grok більше не може редагувати фото людей, додаючи їм купальники чи спідню білизну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X.

«Ми впровадили технологічні заходи, щоб запобігти редагуванню в обліковому записі Grok зображень реальних людей у відвертому одязі, такому як бікіні. Це обмеження застосовується до всіх користувачів, включаючи платних передплатників», – йдеться в заяві.

Крім того, створення зображень і можливість редагувати зображення через обліковий запис Grok на платформі X тепер доступні тільки платним передплатникам.