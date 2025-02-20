У «Дії» з’явилися нові послуги для ветеранів та їхніх сімей

Отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна у декілька кліків

Обидві послуги захищатимуть від помилок та підробок документів

На порталі «Дія» стали доступними нові послуги. Тепер статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна отримати за декілька хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

«Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у «Дії». Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше», – каже він.

Водночас заяву можна також подати офлайн, звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спецзавдань.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» тепер доступна нова послуга – за наявності проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом можна відправити заявку Національній комісії, що здійснює регулювання зв’язку, яка спільно з операторами працюватиме над їх вирішенням.

До слова, електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію».