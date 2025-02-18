«Якщо з продуктами – хай приїжджає». Жителі села Марс здивували ставленням до Ілона Маска

Про винахідника Ілона Маска і його заплановані місії на планету Марс жоден з жителів села не чув

Жителі села наголошують, що походження назви села нікому не відоме

У селі Марс на Чернігівщині, що за 10 км від Росії, проживає шестеро людей у чотирьох хатах. І хоча жителі села називають себе марсіанами, про винахідника Ілона Маска і його заплановані місії на планету Марс жоден з селян не чув. Про це повідомляє «Суспільне».

«А хто це такий, я такого не знаю. Якщо з продуктами – хай приїжджає і з грошима теж. Хай приїжджає, і слава Богу, хоч людей побільшає», – каже житель села Микола Фесюра.

Так, після повномасштабного вторгнення фактичне населення Марсу збільшилось на одну людину – у 2022 році до батьківської хати повернувся жити чоловік, про що розповів діловод старостинського округу №14 Семенівської громади Вадим Полосін. За його словами, походження назви села ні йому, ні жителям не відоме. Каже, село отримало його за радянських часів, ймовірно, на честь планети.

«Марсіани, а як називають, ну так і є, фактично», – каже Вадим Полосін. Вказівної таблички на Марс більше немає. У селі дві вулиці: одна асфальтована, а друга – ґрунтова.

Як відомо, Ілона Маск відомий своїми планами колонізувати планету Марс. Раніше генеральний директор SpaceX заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса. Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.

SpaceX розробляє ракету Starship спеціально для цих місій. У червні Starship успішно завершила повну випробувальну місію навколо Землі. Маск сподівається, що Starship допоможе SpaceX досягти своєї амбітної мети – створити потужний космічний корабель, який зможе доставляти людей і вантажі на Місяць вже до кінця цього десятиліття, а згодом – і на Марс.

Однак у січні цього року корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту.

Також військові США неминуче відправлять війська до космосу, заявив мільярдер Джаред Айзекман, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду глави NASA.

За його словами, за часом присутність військових у космосі може збігтися з реалізацією запланованих американським космічним агентством місій на Місяць та Марс.