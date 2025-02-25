Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав про своє перебування у полоні

Сержант Грибов: «Опір був би героїчним, але абсолютно позбавленим сенсу»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, морський піхотинець Роман Грибов поділився деталями свого перебування в полоні. Після боїв на острові Зміїний 24 лютого 2022 року він разом із побратимами потрапив до рук російських військових. Про це Роман Грибов розповів в інтерв'ю «Главкому».

«О п’ятій годині вечора ми побачили, що до острова наближаються десантні катери. Орки знов у «грамофон» включили цей запис: «Ето русскій воєнний корабль, прєдлагаєм сдаться. Там вам будут прєдоставлєни рабочіє мєста, всьо будєт харашо...». Коли підійшли кораблі, ми зібралися радитися, і старший командир на острові запитав: що ми робимо, здаємося? Ми погодилися. Опір був би героїчним, але абсолютно позбавленим сенсу», – зауважив військовий.

Роман Грибов розповів, що під час захоплення в полон захисників острова Зміїний окупанти не били: «У полон брав нас їхній елітний спецназ. Сказали виходити без зброї, без броніків, касок, сказали: будь-який рух – стрілятимуть на ураження. Поклали всіх обличчям до землі. З п’ятої вечора до четвертої ранку ми лежали на залізному пірсі, доки вони острів обдивилялися. Потім посадили нас на корабель і доправили в Крим».

Згодом, як зауважив Грибов, українських військових перевезли в Курськ, де вони жили в тимчасових наметових таборах. Потім їх перемістили в Старий Оскол, в Бєлгородську область, де була зона суворого режиму.

«Постійні шмони, фізичні тортури, цькування собаками, з їжі – одна баланда. Моральний тиск був постійний – нам казали переходити на їхній бік, бо немає сенсу, Україна от-от припинить спротив, казали вчити гімн Росії. А ми ж не знали, що там, в Україні, відбувається... Гімн і ще штук 20 патріотичних пісень пускали у камерах на повну гучність по колу цілий день. Не повірите, але це здавалося нестерпним. Дуже хотілося на волю. Ми з хлопцями навіть продумували план, як захопити цю зону і втекти», – зазначив морський піхотинець.

Грибов розповів, що йому пощастило у полоні – росіяни так і не зрозуміли, що саме він був автором знаменитої фрази про русскій воєнний корабль: «23 дні я був у полоні. Мені пощастило, що вони не встигли зрозуміти, що це я – той, хто сказав фразу про «русскій воєнний корабль». Хлопці, які поверталися з полону, казали, що дійшло до того, що їх змушували скопіювати голос для того, щоб зачитав якусь російську агітку. Перевіряли на апараті перевірки голосу».

Роман Грибов підтвердив, що росіяни, ймовірно, вважали, що фразу сказав прикордонник, як це зазначалося у виступах президента, і тому його не вирахували.

«Я думаю, хтось вплинув на те, щоб я, один-єдиний з тих, хто був на острові Зміїний, попав у перший обмін. Думаю, навряд чи це мені просто підфартило. У 2022 році через два місяці після мене ще двоє чоловіків повернулися, потім за кілька місяців – ще кілька хлопців, а основні обміни, коли наші, хто зі Зміїного, поверталися в Україну, ті були вже у 2023-му. У 2024-му вийшов ще один хлопець. Досі залишається у полоні один наш побратим», – зауважив військовий.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».