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Стало відомо, скільки компаній покинули «Дія.City» за час існування проєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки компаній покинули «Дія.City» за час існування проєкту
Проєкт цьогоріч планує збільшити кількість резидентів до 2 тис.
фото з відкритих джерел

У «Дія.City» зареєстровано близько 1550 компаній

За весь час існування «Дія.City» проєкт покинули 200 компаній. Більшість – через недотримання вимог статусу резидента проєкту. Про це повідомила керівниця проєктного офісу «Дія.City» Наталя Денікеєва в інтерв’ю DOU.

Зазначається, що 60% компаній вийшли з «Дія.City» через недотримання вимог, решта 40% – за власним бажанням.

«Ми змушені діяти виключно згідно з вимогами закону. Якщо компанія не виконала всі необхідні дії вчасно, ми, попри все бажання, не можемо вплинути на ситуацію. Так сталося з Revolut, хоча компанія була іміджевим резидентом. Ми можемо лише нагадувати про терміни подання звітності», – пояснила Денікеєва.

Станом на початок 2025 року в «Дія.City» зареєстровано близько 1550 компаній, в яких працює понад 96 тис. осіб. Приблизно 60% працівників зайняті за трудовими договорами, 35% – на гіг-контрактах, а ще 5% є ФОПами, розповіла Денікеєва. Проєкт планує до кінця 2025-го збільшити кількість резидентів до 2 тис. 

Згідно із законом, компанія може повернутись у «Дія.City» тільки через рік після виходу.

«Дія.City» – це спеціальний правовий та податковий режим в Україні, створений для розвитку ІТ-індустрії. Він пропонує компаніям сприятливі умови оподаткування, гнучкі трудові відносини та захист інтелектуальної власності.

Резидентами можуть бути українські та іноземні компанії, які відповідають таким критеріям:

  • ведуть діяльність у сфері ІТ (розробка ПЗ, кібербезпека, дослідження AI, GameDev, EdTech тощо);
  • мають середній місячний дохід від 1200 євро на одного співробітника або спеціаліста;
  • працюють за прозорими правилами (не займаються забороненими видами діяльності, такими як гральний бізнес, фінансові піраміди тощо).

До слова, попри те, що більшість IT-спеціалістів продовжують підтримувати українську армію, останні дані свідчать про певні зміни у їхній готовності донатити та пріоритетах пожертв. Дослідження за 2024 рік показує, що 77% технічних спеціалістів та 80% нетехнічних спеціалістів продовжували робити пожертви менше, ніж позаторік. Найбільше зниження спостерігається серед тих, хто не планує повертатися в Україну, досвідчених фахівців та чоловіків.

Теги: Дія бізнес

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