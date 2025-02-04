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Уряд розширив перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд розширив перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів
Новий урядовий проєкт стартує у березні
фото з відкритих джерел

Скористатися послугами зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство охорони здоров'я запускають експериментальний проєкт. Він розширить перелік безоплатних медичних послуг для учасників бойових дій. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:

  • додаткові обстеження та лікування;
  • відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату;
  • розширену психологічну підтримку.

Скористатися послугами зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Як отримати медичні послуги

Для того, аби отримати безкоштовні медичні послуги потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем або безпосередньо звернутися до нього.

Які документи потрібні:

  • заява на отримання послуг (особисто або через законного представника);
  • документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код.

Як зазначається, послуги надаватимуть у медичних закладах, які укладуть договір із Національною службою здоров'я України на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.

До слова, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

 

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Теги: ветеран Міністерство у справах ветеранів здоров'я медицина лікарня послуги

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