Уряд розширив перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів
Скористатися послугами зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни
Міністерство у справах ветеранів та Міністерство охорони здоров'я запускають експериментальний проєкт. Він розширить перелік безоплатних медичних послуг для учасників бойових дій. Про це йдеться на Урядовому порталі.
Ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати:
- додаткові обстеження та лікування;
- відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату;
- розширену психологічну підтримку.
Скористатися послугами зможуть звільнені з військової служби учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни.
Як отримати медичні послуги
Для того, аби отримати безкоштовні медичні послуги потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем або безпосередньо звернутися до нього.
Які документи потрібні:
- заява на отримання послуг (особисто або через законного представника);
- документ, що підтверджує статус ветерана (посвідчення учасника бойових дій; посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код.
Як зазначається, послуги надаватимуть у медичних закладах, які укладуть договір із Національною службою здоров'я України на розширену первинну медичну допомогу для ветеранів. Це можуть бути як комунальні лікарні, так і приватні клініки, а також лікарі-ФОПи з відповідною ліцензією.
До слова, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
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