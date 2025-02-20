Київ затвердив компенсації на переобладнання авто для захисників з інвалідністю

Подати заяву на отримання компенсації захисники України можуть до 15 грудня 2025 року

У четвер, 20 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради 69 депутатів підтримали рішення про надання матеріальної допомоги киянам-захисникам і захисницям України, які отримали інвалідність І та ІІ групи внаслідок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з рішенням, ветерани з інвалідністю зможуть отримати компенсацію на переобладнання своїх авто відповідно до потреб. Максимальна сума відшкодування становитиме 100 тисяч гривень або 95% від фактичних витрат, якщо сума менша.

Подати заяву на отримання компенсації можна до 15 грудня 2025 року через Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб».

Раніше повідомлялося, що на порталі «Дія» стали доступними нові послуги. Тепер статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна отримати за декілька хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спецзавдань.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» тепер доступна нова послуга – за наявності проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом можна відправити заявку Національній комісії, що здійснює регулювання зв’язку, яка спільно з операторами працюватиме над їх вирішенням.

До слова, електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію».