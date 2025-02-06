Від початку Курської операції Росія втратила близько 40 тис. осіб – Генштаб

Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ окупантів в Сумській і Харківській областях

Від початку Курської операції пройшло 6 місяців. За цей час загальні втрати росіян – близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

«Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» в РФ», – пишуть у Генштабі.

Як відомо, операція наших військових у Курській області мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Пройшло 6 місяців та ціль ЗСУ на території окупантів – не змінилася.

Фото: Генштаб ЗСУ

Операція змусила росіян перекидати значну кількість ресурсів у Курську область, це послабило їх позиції на інших напрямках фронту. Крім цього, Росії довелося просити допомогу у Північної Кореї. Тому на Курщину відправилися 12 тис. військових КНДР – їх втрати склали 4 тис. осіб. У Генштабі зазначають, що умовно із трьох північнокорейських бригад – одна знищена повністю. На даний час їх підрозділи були виведені.

У Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.

Втрачена техніка росіян за час Курської операції

131 танк;

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 одиниць РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 гелікоптери;

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня;

1164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також під час операції українські військові взяли у полон 909 окупантів, що суттєво поповнило обмінний фонд та Україні вдалося повернути захисників, які перебували у російських в’язницях.

«Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою» , – підсумували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, пише «Укрінформ».