18 тис. запитів у секунду. Віцепрем'єр Федоров оцінив роботу «Дії» під час Нацвідбору на Євробачення

Цього року під час Нацвідбору на Євробачення за своїх фаворитів у «Дії» проголосували 362 388 користувачів

Пікове навантаження на «Дію» під час вчорашнього голосування за представника України на Євробаченні-2025 становило 18 тисяч запитів на секунду за звичайного рівня у 800-900 запитів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цього року за своїх фаворитів у «Дії» проголосували 362 388 користувачів. Максимальна кількість голосів на секунду в застосунку була 3 149.

«Дуже масштабний і крутий результат. Усе минуло рівно. Ідеально витримали навантаження, яке у 20+ разів перевищувало звичайне», – зазначив міністр.

Нагалаємо, вечері 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення, де глядачі та журі обрали представника України на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Не обійшлося і без конфузів.

Згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.

Детальніше про переможців читайте тут.

До слова, минулого року під час фіналу Національного відбору на «Євробачення-2024» у роботі застосунку «Дія» стався масштабний збій. Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».