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Зеленський після пресконференції звернувся до захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський після пресконференції звернувся до захисників
Глава нашої держави наголосив, що українці – це дуже сильний народ
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент провів пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Україна стоїть завдяки тому, як героїчно її захищають воїни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Український лідер подякував усім, хто допомагає фронту та мужньо воює проти російського агресора.

«Дякую вам! Українці – дуже сильний народ. Ми це довели», – додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну після форуму «Україна. Рік 2025». Серед ключових тем – терміни та можливості завершення війни, виробництво зброї, відносини зі США та іншими країнами тощо.

Раніше президент відмовився підписувати будь-яку угоду для завершення війни в Україні, якщо вона буде поганою для нашої держави. Також Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.

До слова, глава України заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році.

«Я вважаю, що це їх ціль (завершення гарячої стадії війни – «Главком») і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», – сказав він.

Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

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Теги: Володимир Зеленський президент війна військові українці

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