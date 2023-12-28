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У Telegram стався масштабний збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Telegram стався масштабний збій
Користувачі скаржаться на проблеми щодо користування Telegram
фото з відкритих джерел

Користувачі скаржаться на підключення до сервера та повідомляють про проблеми із додатком

У соціальній мережі Telegram ввечері 28 грудня спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться на проблеми щодо користування мережею. Серед проблем відзначається, зокрема, неможливість оновити чати. Також у багатьох користувачів не відправляються повідомлення.

Наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями підтвердив офіційний сервер Downdetector. Він отримав сотні відгуків користувачів, що підкреслюють несправність цієї широко використовуваної соціальної мережі.

Офіційний сервер Downdetector підтвердив збій у Telegram
Офіційний сервер Downdetector підтвердив збій у Telegram
фото: скріншот
62% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 23% користувачів повідомляють про проблеми із додатком
62% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 23% користувачів повідомляють про проблеми із додатком
фото: скріншот

Станом о 19:05 Downdetector отримав понад 250 репортів про погану роботу Telegram, зокрема 62% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 23% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 14% відчули збій при відправленні/отриманні повідомлень.

Нагадаємо, у соціальній мережі телеграм ввечері 21 серпня спостерігали збої у роботі. Користувачі жалілися, що вони не могли нормально користуватися мережею.

Зокрема, серед проблем була неможливість оновити чати «Телеграму». Також там не відправлялися повідомлення.

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Теги: Telegram соцмережі

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