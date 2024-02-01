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Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію
Академік переконаний, що вчителі у військовій формі зроблять Україну «культурною та дуже інтелігентною»
фото: localhistory.org.ua

«Чоловіки у формі мають викладати у школах»

Україна має розгорнути «освітній фронт» та мобілізувати у школи нових вчителів-чоловіків з-поміж найсильніших випускників університетів. Таку думку висловив академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський в інтерв’ю «Главкому».

«Ви можете іронічно сприймати мої слова, але, якщо казати про наступну мобілізацію, то у школи мають мобілізуватися нові вчителі-чоловіки, які є найбільш сильними випускниками університетів. Вони можуть піти і добровільно, але для того їм треба дати хорошу зарплату, порівняну з зарплатою лейтенантів чи молодших лейтенантів на фронті. І коли Україна розверне у себе цей освітній фронт, якому буде аплодувати увесь світ, це буде вигідно для всіх», – підкреслив він.

Юхновський переконаний, що Україна має вийти нагору як «культурна та дуже інтелігентна держава». На його думку, стійких захисників на фронті та військову наснагу має доповнити освітня ознака.

«Зараз мобілізований вчитель-чоловік у військовому одязі має допомагати тим шановним вчителям, які є в наших школах, а це в основному жінки. Треба укріпити психологію та рівень гідності учнів. Це зростання свідомості, звичайно, допоможе нам перемогти в цій війні», – заявив академік.

За словами Юхновського суспільство треба витягати «не тільки з психологічної ями, а й з технологічної». Він додав, що для цього найздібніші вчителі-чоловіки повинні підтягнути за собою шкільну молодь.

До слова, через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. 

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Теги: Україна чоловік вчитель молодь Ігор Юхновський мобілізація

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