Старійшина української політики Юхновський закликав Зеленського оголосити ще одну мобілізацію

«Чоловіки у формі мають викладати у школах»

Україна має розгорнути «освітній фронт» та мобілізувати у школи нових вчителів-чоловіків з-поміж найсильніших випускників університетів. Таку думку висловив академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський в інтерв’ю «Главкому».

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«Ви можете іронічно сприймати мої слова, але, якщо казати про наступну мобілізацію, то у школи мають мобілізуватися нові вчителі-чоловіки, які є найбільш сильними випускниками університетів. Вони можуть піти і добровільно, але для того їм треба дати хорошу зарплату, порівняну з зарплатою лейтенантів чи молодших лейтенантів на фронті. І коли Україна розверне у себе цей освітній фронт, якому буде аплодувати увесь світ, це буде вигідно для всіх», – підкреслив він.

Юхновський переконаний, що Україна має вийти нагору як «культурна та дуже інтелігентна держава». На його думку, стійких захисників на фронті та військову наснагу має доповнити освітня ознака.

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«Зараз мобілізований вчитель-чоловік у військовому одязі має допомагати тим шановним вчителям, які є в наших школах, а це в основному жінки. Треба укріпити психологію та рівень гідності учнів. Це зростання свідомості, звичайно, допоможе нам перемогти в цій війні», – заявив академік.

За словами Юхновського суспільство треба витягати «не тільки з психологічної ями, а й з технологічної». Він додав, що для цього найздібніші вчителі-чоловіки повинні підтягнути за собою шкільну молодь.

До слова, через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч.