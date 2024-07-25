Україна стала лідером у світі за показником стабільності фіксованого інтернету

Україна перебуває посідає 46 місце рейтингу за п'ятьма показниками: доступність, якість, електронна інфраструктура, електронна безпека, електронний уряд

Україна торік посіла перше місце серед 121 держави за показником стабільності фіксованого інтернету. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, посилаючись на дослідження Digital Quality of Life Index за 2023 рік.

Digital Quality of Life Index є міжнародним рейтингом, який оцінює якість цифрових послуг у країнах за п’ятьма показниками, зокрема й інтернету. У 2023 році він оцінював 121 країну у світі, що відповідає 92% населення світу. А в середньому Україна перебуває на 46 місці за п'ятьма показниками: доступність, якість, електронна інфраструктура, електронна безпека, електронний уряд.

За словами Мінцифри, така висока стабільність інтернету в Україні – завдяки використанню РОN-технологій (Passive optical network – оптоволокно), які почали активно впроваджувати з початку відключень світла у 2022 році.

«Один із кейсів, коли технологія показала свої переваги, був у березні 2024 року. Тоді росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури в Харківській та Одеській областях. Через це в мешканців цих регіонів зникав інтернет, але 100% людей, які користувалися технологією РОN, мали інтернет протягом 72 годин знеструмлень», – пише пресслужба відомства.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

До слова, українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у «Дії».