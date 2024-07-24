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Українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у «Дії»
Постійні знеструмлення впливають на погіршення якості звʼязку та інтернету
фото з відкритих джерел

Серед ключових завдань Мінцифри – стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом

Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Українська енергетична інфраструктура вже понад два роки під ворожими обстрілами. Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом – одне з головних завдань Мінцифри зараз», – йдеться в повідомленні.

Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, Мінцифри ухвалило такі рішення:

  • оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень;
  • посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання
  • розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори;
  • узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго;
  • працюють над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.
Рішення для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету
Рішення для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету
фото: thedigital.gov.ua/Мінцифри

«Паралельно починаємо працювати над новим сервісом у «Дії» – українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в «Дію». Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку», – додає пресслужба.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України інтернет мобільний зв’язок мобільні оператори

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