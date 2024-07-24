Мінцифри пояснило, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК

Згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК

ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь

Військовозобов'язаним, які мають бронювання від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Про це повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Як зазначила посадовиця, в першу чергу, бронювання доступне для критично важливих підприємств, підприємств, які надають товари та послуги Силам оборони.

«Йти до ТЦК співробітнику не потрібно. Тому що він пройшов всі перевірки, в нього інформація про бронювання відображається у застосунку «Резерв+». Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже набрали чинності», – пояснила Ткач.

Представниця Мінцифри каже, ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь. До того ж для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

«В нас йде перевірка наявності особи в реєстрі «Оберіг» й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе», – зазначила вона.

Нагадаємо, що Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» для військовозобов'язаних, які вчасно оновили дані з'явилася спеціальна позначка про це.