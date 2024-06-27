Головна Новини
search button user button menu button

Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху

Оксана Коваль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху
Що зараз відбувається в Секторі Газа
Скриншот: Al Jazeera

Короткий огляд того, що відбувається під час нового витка загострення в регіоні

Ізраїльські сили завдали ударів по кількох районах Гази в середу, і жителі повідомили про запеклі бої вночі в Рафаху, на півдні палестинського анклаву. Місцеві кажуть, що бої посилилися в районі Тель-Аль-Султан на заході Рафаха, де танки під час важких зіткнень також намагалися прорватися на північ. Озброєні бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду заявили, що їхні сили атакували ізраїльські війська протитанковими ракетами та мінометами, пише Reuters.

З початку травня наземні бої були зосереджені на Рафаху, зіткнення були на межі з Єгиптом на південній околиці Гази, де перебувають близько половини з 2,3 мільйона людей анклаву після втечі з інших районів. З того часу більшості довелося знову тікати.

Ізраїль заявляє, що він близький до знищення останніх батальйонів ХАМАС в Рафаху, після чого він перейде до менш масштабних операцій в анклаві.  

Медики повідомили, що двоє палестинців були вбиті в результаті одного ізраїльського ракетного удару по Рафаху.

Ізраїльські військові заявили, що їхні сили вбили бойовика ХАМАС, який брав участь у контрабанді зброї через кордон між Рафахом і Єгиптом. Зазначається, що протягом ночі літаки завдали ударів по десятках об’єктів бойовиків у Рафаху, включаючи військові споруди та шахти тунелів.

Пізніше в середу внаслідок ізраїльського удару було вбито ще трьох палестинців і поранено інших поблизу табору Джабалія на півночі. Це один з восьми історичних таборів для біженців у секторі Газа.

Місцеві жителі та підконтрольні ХАМАСу медіа заявили, що серед постраждалих – серед група людей, що зібралися біля магазину задля інтернет-сигналу, щоб спілкуватися з родичами в інших частинах анклаву.

Водночас таборі Нусейрат у центральній частині сектора Газа танкові снаряди влучили в квартиру, убивши щонайменше п'ятьох людей і поранивши інших, повідомили медики.

Ізраїльські військові не дали коментарів.

За ізраїльськими даними, наземну та повітряну кампанію Ізраїлю в Газі було розпочато, коли очолювані ХАМАС бойовики увірвалися на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши близько 1200 людей і захопивши понад 250 заручників.

Також важливо додати, що згідно зі звітом ООН, близько 500 тисяч палестинців нині перебувають на межі голодної смерті.

Нагадаємо, днями Нетаньягу повідомив, що чекає на Сектор Гази: «Я не готовий припинити війну».

Читайте також: У Секторі Гази під обстріл потрапив наметовий табір біженців: десятки загиблих
Теги: Ізраїль обстріл інтернет військові Сектор Гази ХАМАС кордон табір танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні кулі із прив’язаними до них пакетами зі сміттям падали по всій країні
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї (фото)
29 травня, 09:23
Працівники ТЦК зобов’язані застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
5 червня, 15:31
Польща не повинна виключати відправлення військ до України, – Сікорський
Участь польських військ у війні: Сікорський прокоментував
28 травня, 11:03
Протягом останнього тижня українська армія впевнено утримує лінію фронту
Чи почали ЗСУ бити по території РФ американською зброєю: аналітики дали відповідь
1 червня, 21:13
ДБР провело обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька
Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК
18 червня, 12:45
Близько 20 солдатів КНДР перетнули південнокорейський кордон
Заблудилися? Солдати КНДР перетнули південнокорейський кордон
11 червня, 07:19
Путін має розуміти, що Україна та її союзники мають велику силу, вважає Столтенберг
Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО
15 червня, 14:44
Російські полонені в таборі мають усе, стверджує Золкін
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
23 червня, 21:20
У результаті обстрілів найбільше постраждав Нікополь
Дніпропетровщина: ворог вдарив по медзакладах і приватних будинках (фото)
24 червня, 08:14

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
8685
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
6204
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5619
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
4506
Північнокорейські війська стануть «гарматним м'ясом» на війні в Україні – Пентагон

Новини

Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ щодо ринку нерухомості
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42
Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху
Сьогодні, 04:19
У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту
Сьогодні, 03:24
Євро-2024: визначилися всі учасники стадії плей-оф
Сьогодні, 02:36

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua