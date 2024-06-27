Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху

Що зараз відбувається в Секторі Газа

Короткий огляд того, що відбувається під час нового витка загострення в регіоні

Ізраїльські сили завдали ударів по кількох районах Гази в середу, і жителі повідомили про запеклі бої вночі в Рафаху, на півдні палестинського анклаву. Місцеві кажуть, що бої посилилися в районі Тель-Аль-Султан на заході Рафаха, де танки під час важких зіткнень також намагалися прорватися на північ. Озброєні бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду заявили, що їхні сили атакували ізраїльські війська протитанковими ракетами та мінометами, пише Reuters.

З початку травня наземні бої були зосереджені на Рафаху, зіткнення були на межі з Єгиптом на південній околиці Гази, де перебувають близько половини з 2,3 мільйона людей анклаву після втечі з інших районів. З того часу більшості довелося знову тікати.

Ізраїль заявляє, що він близький до знищення останніх батальйонів ХАМАС в Рафаху, після чого він перейде до менш масштабних операцій в анклаві.

Медики повідомили, що двоє палестинців були вбиті в результаті одного ізраїльського ракетного удару по Рафаху.

Ізраїльські військові заявили, що їхні сили вбили бойовика ХАМАС, який брав участь у контрабанді зброї через кордон між Рафахом і Єгиптом. Зазначається, що протягом ночі літаки завдали ударів по десятках об’єктів бойовиків у Рафаху, включаючи військові споруди та шахти тунелів.

Пізніше в середу внаслідок ізраїльського удару було вбито ще трьох палестинців і поранено інших поблизу табору Джабалія на півночі. Це один з восьми історичних таборів для біженців у секторі Газа.

Місцеві жителі та підконтрольні ХАМАСу медіа заявили, що серед постраждалих – серед група людей, що зібралися біля магазину задля інтернет-сигналу, щоб спілкуватися з родичами в інших частинах анклаву.

Водночас таборі Нусейрат у центральній частині сектора Газа танкові снаряди влучили в квартиру, убивши щонайменше п'ятьох людей і поранивши інших, повідомили медики.

Ізраїльські військові не дали коментарів.

За ізраїльськими даними, наземну та повітряну кампанію Ізраїлю в Газі було розпочато, коли очолювані ХАМАС бойовики увірвалися на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши близько 1200 людей і захопивши понад 250 заручників.

Також важливо додати, що згідно зі звітом ООН, близько 500 тисяч палестинців нині перебувають на межі голодної смерті.

Нагадаємо, днями Нетаньягу повідомив, що чекає на Сектор Гази: «Я не готовий припинити війну».