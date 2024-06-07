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Скільки працюватиме мобільний зв'язок у випадку блекауту: відповідь Мінцифри

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Скільки працюватиме мобільний зв'язок у випадку блекауту: відповідь Мінцифри
У випадку блекауту мобільні оператори здатні надавати зв'язок на протязі трьох днів
фото: pixabay

Мобільні оператори згрупувалися і спланували, як надаватиметься зв’язок у населених пунктах при відключеннях світла

Мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла, розповів директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри Станіслав Прибитько, повідомляє «Ми – Україна»

Прибитько зазначив, що міста розподілені між операторами мобільного зв’язку на випадок блекауту.

«В цьому випадку оператори згрупувалися між собою і спланували, як буде надаватися зв’язок у населених пунктах, якщо там буде якийсь, наприклад, регіональний або локальний блекаут. У цьому випадку населений пункт розділений на частини між кожним оператором», – пояснив він.

Представник міністерства додав, що в кризових ситуаціях жодної мови про конкуренцію на ринку мобільного зв'язку немає – компанії об'єднують свої зусилля для того, щоб їх абоненти залишалися на зв’язку.

«Кожен оператор, розуміючи територію, де забезпечує зв’язок, буде направляти технічні команди з генераторами, для того, щоб щонайменше три доби за рахунок генератора базові станції могли працювати», – розповів він.

Прибитько наголосив, що план розрахований на три дні і буде застосований, коли на великій частині якоїсь з областей України буде відсутнє світло.

Як повідомлялося, під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв'язком.

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Теги: мобільні оператори Україна блекаут мобільний зв’язок Міністерство цифрової трансформації України

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