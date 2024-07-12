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Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
Кіпр став місцем із найчистішою водою для купання у Європі
фото із відкритих джерел

Кіпр, Австрія та Хорватія можуть порадувати туристів найчистішою водою 

Літній сезон – час пляжного відпочинку та купання. Єврокомісія та Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA) провели спільне дослідження з метою з'ясувати, в яких європейських країнах туристи та місцеві жителі можуть поплавати у найчистішій воді влітку. Фахівці взяли проби з 21 766 місць для купання по всьому ЄС, а також в Албанії та Швейцарії. Це були як морські узбережжя, і пляжі, організовані річках і озерах.

«Купання є безпечним у більшості водойм ЄС. У 2023 році в майже 22  тисяч місць 85% води для купання отримали оцінку «відмінно», а 96% води відповідали мінімальним стандартам якості, необхідним для відповідності Директиві про воду для купання, що незначно збільшилося порівняно з попереднім роком. Проте 1,5% води для купання в ЄС має низьку якість, що свідчить про те, що заходи з управління водними ресурсами не завжди є адекватними або діючими», – йдеться у звіті EEA.

Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг фото 1

Проби проводилися протягом усього літнього сезону 2023 року, а обробка отриманих даних та складання звіту зайняли майже десять місяців.

Переможцем загального рейтингу став Кіпр – 97,6% місць для купання на острові опинилися із чистою водою. Далі розташувалися Австрія (96,9%), Хорватія (96,7%) та Греція (95,8%). Непоганий результат у сусідньої з Україною Болгарії  – 94,8%. А от внизу рейтингу опинились інші сусідки України такі як Албанія (41,2%), Польща (54,9%) і Угорщина (66,2%). 

У середньому по всьому Євросоюзу 85% місць для купання мали відмінну якість води, і лише 1,5% – погана.

Автори дослідження також опублікували окремий рейтинг лише з прибережних вод. Це пляжі, що омиваються морями та океанами.

Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг фото 2

Тут беззаперечним лідером виявилася улюблена багатьма туристами Хорватія – 99,1%. Це означає, що майже всі її морські пляжі (886 із 984) мають чудову чисту воду для купання. Зокрема природні бухти на островах Корчула, Хвар і Млет.

До першої десятки країн із найчистішою для купання прибережною водою також увійшли Кіпр, Греція, Словенія, Болгарія, Данія, Іспанія, Мальта, Португалія та Італія. А от Фіняндія Польща та Естонія визнані експертами як не найкращі місця для відпочинку на воді.

До слова, оітній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше.Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.

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Теги: вода Європа пляжі відпочинок рейтинг туризм

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