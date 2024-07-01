Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня

Іспанія розгромила Грузію та пройшла в чвертьфінал Євро-2024

Першу чвертьфінальну пару Євро-2024 англійці сформували зі збірною Швейцарії

Чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

У груповому раунді англійці обмежилися двома забитими голами та звели два з трьох поєдинків у нічию. Єдину перемогу – з мінімальним рахунком 1:0 – підопічні Гарета Саутгейта здобули в стартовому турі над Сербією.

Словаччина ж пробилася до плей-оф через рейтинг третіх місць. Досі єдиної поразки на турнірі команді Франческо Кальцони завдавала Україна – 1:2 в другому турі.

Беллінгем забиває Словаччині ударом у падінні фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Збірна Іспанії ж пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф – 4:1.

Іспанці, що підходили до плей-оф одними з найбільших фаворитів турніру, в групі виграли всі три матчі із загальним рахунком 5:0.

Натомість Грузія, що дебютує на цьогорічному Євро, стартувала з поразки від Туреччини (1:3). Проте у наступних двох турах набрала чотири очки, зокрема сенсаційно здолавши португальців (2:0).

Футболісти Грузії відзначають автогол Ле Нормана в першому таймі. фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Нагадаємо, збірна Німеччини стала другим чвертьфіналістом Євро-2024, обігравши в Дортмунді Данію з рахунком 2:0. У чвертьфіналі на команду очікуватиме переможець матчу Іспанія – Грузія, які зіграють у неділю, 30 червня. Чвертьфінал чемпіонату Європи за участю збірної Німеччини відбудеться 5 липня.

До слова, під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч було призупинено.

Як повідомлялося, чемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.