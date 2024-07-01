Драматична перемога Англії та розгромна поразка Грузії: результати матчів за 30 червня
Першу чвертьфінальну пару Євро-2024 англійці сформували зі збірною Швейцарії
Чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.
У груповому раунді англійці обмежилися двома забитими голами та звели два з трьох поєдинків у нічию. Єдину перемогу – з мінімальним рахунком 1:0 – підопічні Гарета Саутгейта здобули в стартовому турі над Сербією.
Словаччина ж пробилася до плей-оф через рейтинг третіх місць. Досі єдиної поразки на турнірі команді Франческо Кальцони завдавала Україна – 1:2 в другому турі.
Збірна Іспанії ж пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф – 4:1.
Іспанці, що підходили до плей-оф одними з найбільших фаворитів турніру, в групі виграли всі три матчі із загальним рахунком 5:0.
Натомість Грузія, що дебютує на цьогорічному Євро, стартувала з поразки від Туреччини (1:3). Проте у наступних двох турах набрала чотири очки, зокрема сенсаційно здолавши португальців (2:0).
Нагадаємо, збірна Німеччини стала другим чвертьфіналістом Євро-2024, обігравши в Дортмунді Данію з рахунком 2:0. У чвертьфіналі на команду очікуватиме переможець матчу Іспанія – Грузія, які зіграють у неділю, 30 червня. Чвертьфінал чемпіонату Європи за участю збірної Німеччини відбудеться 5 липня.
До слова, під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч було призупинено.
Як повідомлялося, чемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.
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