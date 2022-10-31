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Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС

Надія Клочко
glavcom.ua
Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС
ДСНС попереджає про загрозу ракетних ударів
фото з відкритих джерел

Рятувальники попередили українців про ймовірні про ракетні удари протягом доби

Вранці 31 жовтня жителі багатьох областей України та Києва отримали екстрене сповіщення від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники попередили про високу ймовірність ракетних ударів як по столиці, так і по всій території України.

«Протягом 31 жовтня існує висока імовірність ракетних ударів по Україні. Під час сигналу «Повітряна тривога» прямуйте до укриття та дотримуйтесь правил безпеки!» – попередили у ДСНС.

Варто зазначити, що сповіщення від ДСНС почали приходити на момент, коли повітряна тривога по Україні тривала уже майже годину, а в багатьох областях та в Києві уже були зафіксовані влучання російських ракет.

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Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС фото 2
Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС фото 3

Як відомо, із 7 вересня у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві  почалося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.  23 вересня ДСНС успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. 

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській, Запорізькій та інших областях. 

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: ДСНС тривога

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