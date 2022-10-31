У кількох областях прогриміли вибухи

У Вінницькій та Київській областях працює ППО

Жителі Вінницької та Київської областей під час повітряної тривогу почули гучні вибухи. Голови місцевих обладміністрацій вже підтвердили роботу протиповітряної оборони в області.

«Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел», – зазначив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов також підтвердив вибухи.

«Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе», – написав Борзов.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.