Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
Сирени завили в усіх регіонах, крім Луганщини та Криму
У понеділок, 31 жовтня, вранці в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Станом на 7:10 сирени завили в усіх областях України, крім Луганської та західних.
Моніторингові групи повідомляють у телеграм-каналах про запуск ракет у напрямку Одещини.
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Станом на 7:25 повітряна тривога оголошена на всій території України, крім окупованих Криму та Луганщини.
Повідомляється про запуски ракет зі сторони Каспійського моря.
Всім мешканцям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, слід перебувати в укриттях.
Як повідомлялося, угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами».
За даними військових експертів, Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, адже його боєздатність впала на 70%.
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