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Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
Українців попередили про небезпеку ворожих ударів
фото з відкритих джерел

Сирени завили в усіх регіонах, крім Луганщини та Криму

У понеділок, 31 жовтня, вранці в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Станом на 7:10 сирени завили в усіх областях України, крім Луганської та західних.

Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено) фото 1

Моніторингові групи повідомляють у телеграм-каналах про запуск ракет у напрямку Одещини.

Оновлення

Станом на 7:25 повітряна тривога оголошена на всій території України, крім окупованих Криму та Луганщини.

Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено) фото 2

Повідомляється про запуски ракет зі сторони Каспійського моря.

Всім мешканцям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, слід перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами».

За даними військових експертів, Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, адже його боєздатність впала на 70%.

Теги: росія Україна тривога окупанти війна

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