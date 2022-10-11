Не тільки ядерна загроза: речник ДСНС повідомив, як змінилися сповіщення

ДСНС буде активно використовувати свою нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації через мобільні телефони, бо вона є ефективною

Речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що сигнал сповіщення від ДСНС, який раніше запускали у якості тестування, українці надалі чутимуть у різних ситуаціях. Про це Хорунжий розповів на брифінгу.

Речник ДСНС пояснив, що сигнал сповіщатиме не лише про загрозу ядерного удару, а й про всі небезпечні ситуації: обстріли, техногенні і природні катастрофи.

«Місяць ми тестували систему. Комусь подобалось, комусь – ні. Така тривала перевірка була потрібна для того, аби система сповіщень працювала як годинник. Зараз повідомлення від ДСНС сповіщатимуть не лише про сигнали повітряної тривоги або загрозу обстрілів, а й міститимуть попередження про інші надзвичайні ситуації. Ця система добре показала себе у дії на Заході, тому ми будемо її впроваджувати у нашу систему ДСНС», – наголосив речник ДСНС.

Водночас журналістам «Главкома» не відповіли на питання, чому ця система не спрацювала учора, перед масованим обстрілом. Це питання залишилося без відповіді на брифінгу (під час онлайн-виступів журналісти ставлять питання у чаті, після чого їх озвучують речнику).

Відповідь не вдалося отримати і у відділі оповіщення та телекомунікацій Управління оповіщення, телекомунікацій та інформаційних технологій Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС, куди журналіста «Главкома» перенаправили у пресцентрі ДСНС.

Нагадаємо, із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві відбулося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.