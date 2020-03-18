В селах України з’явиться швидкісний інтернет



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В селах України з'явиться 4G

Українські оператори мобільного зв’язку отримали ліцензії на «далекобійні» частоти

Зовсім скоро в українських селах має з’явитися швидкісний інтернет. Оператори мобільного зв’язку отримали ліцензії на «далекобійні» частоти. Відтепер вони зможуть при встановленні меншої кількості базових станцій покривати більшу територію.

Нові ліцензії отримали чотири оператори – «Київстар», «Водафон Україна» та «Лайфселл». Їм дали доступ до радіочастот у діапазоні 800-900 МГц.

Початок розвитку мереж заплановано на 1 липня. Першими мають стати західні області. До кінця року покриття 4G кожного оператора складе понад 85%.

Радіус дії базових станцій у діапазоні 900 МГц значно більший у порівнянні з більш високими діапазонами, де будували свої мережі оператори.

При цьому оператори зможуть використовувати вишки, які вже встановлені. Також будуючи мережі 4G, вони збільшать своє покриття звичайним мобільним зв’язком.

За умовами ліцензій оператори мають забезпечити можливість отримання послуг 4G протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 тисяч осіб за умови покриття не менше 90% населення України, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Вартість нових ліцензій становить: