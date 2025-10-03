В Україні почали діяти правила проти спам-дзвінків

Відтепер оператори можуть блокувати небажані виклики, а компанії зобов’язані використовувати лише зареєстровані номери

2 жовтня в Україні набули чинності нові правила мобільного зв’язку, які дозволяють боротися зі спам-дзвінками та нав’язливою рекламою. Мобільні оператори отримали право блокувати підозрілі виклики, а абоненти – можливість самостійно скаржитися на нав’язливі номери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №761.

В Україні почала діяти постанова Кабінету міністрів №761, ухвалена ще 25 червня, яка змінює порядок надання електронних комунікаційних послуг. Нововведення покликані суттєво зменшити кількість телефонного спаму.

Згідно з правилами, компанії, що телефонують клієнтам, повинні мати укладений договір із мобільним оператором та використовувати лише заздалегідь зареєстровані номери. Виклики з інших номерів вважатимуться спамом і автоматично блокуватимуться.

Абоненти також зможуть допомагати в боротьбі зі спамом. У разі отримання нав’язливого дзвінка користувач може подати скаргу оператору, і після підтвердження номер буде заблокований.

Окремо передбачено пільги для абонентів у районах бойових дій. Їхні SIM-карти не блокуватимуть навіть за несплати, а нові користувачі зможуть отримати безкоштовний пакет послуг при першому підключенні.

Таким чином, уряд прагне не лише зменшити кількість спам-дзвінків, а й гарантувати доступ до мобільного зв’язку для мешканців прифронтових територій.

Нагадаємо, що «Київстар» оголосив про чергове підвищення тарифів, яке зачепить абонентів передплати й контрактних пакетів. Зміни пояснюють зростанням цін на електроенергію та пальне, а також інфляційними процесами й валютними коливаннями. Оператор запевняє, що попри складні умови війни продовжує інвестувати в підтримку та відновлення мережі.



