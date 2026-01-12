В Україні «лягли» деякі реєстри Мін’юсту

Наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання

Кілька сервісів Міністерства юстиції наразі тимчасово не працюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національні інформаційні системи.

«У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

До слова, найскладніша ситуація в енергосистемі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. За словами Свириденко, зараз головне завдання – це відновлення електро- та теплопостачання для всіх будинків.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.