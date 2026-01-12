Головна Техно Телеком
У Львові запрацював 5G

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найближчим часом 5G запрацює у Бородянці та Харкові
фото: freepik.com

За словами Федорова, місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні

Львів став першим містом в Україні, у якому запрацювала технологія 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

«Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G», – зазначив він.

За словами міністра, у січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому – в Харкові, а згодом і в інших містах України. Як пояснив Федоров, технологію планували запустити у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.

Нагадаємо, в Україні збільшать кількість мобільних станцій з резервним живленням для стабільнішого зв'язку під час блекаутів. 

До слова, у 2026 році українські мобільні оператори суттєво оновили свої тарифи, зосередившись на створенні пакетів «все в одному» (мобільний зв'язок+домашній інтернет). Це дозволяє абонентам значно знизити витрати, не втрачаючи якості послуг. «Главком» підготував огляд найдешевших пропозицій на ринку станом на січень 2026 року.

Теги: Львів мобільний зв'язок Михайло Федоров

