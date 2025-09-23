Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
Аналіз міграційних потоків харків’ян допоможе міськраді планувати цифрові сервіси та управлінські рішення
фото: Харківська міська рада

Департамент цифрової трансформації уклав угоду з оператором для дослідження пересування громадян Харкова та області з використанням знеособлених даних абонентів

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 18 вересня уклав договір із ПрАТ «Київстар» на 588 тис. грн для аналізу міграційних потоків мешканців міста. Використовуючи знеособлені дані абонентів, оператор відстежуватиме пересування харків’ян у межах міста та області, а також маятникову міграцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Послуга передбачає аналіз переміщень мешканців Харкова, відштовхуючись від еталонного числа абонентів, які станом на вересень–листопад 2020 року переважно перебували в місті. Додатково «Київстар» формуватиме дані щодо маятникової міграції — постійного та регулярного переміщення громадян із Харкова в область і назад, фіксуючи пересування авто, потягом, метро, пішки та невизначеним способом.

Звіт за період з 1 січня 2021 року по 31 серпня 2025 року коштує 420 тис. грн, а чотири щомісячні звіти із вересня по грудень 2025 року –по 42 тис. грн.

В обґрунтуванні закупівлі зазначено, що послуга необхідна для впровадження нових цифрових рішень, підвищення ефективності сервісів та прийняття управлінських рішень на основі бази даних «Київстару». Договір уклали без торгів через виняткове право оператора на використання власної Big Data-команди та телеком-даних.

Раніше подібні послуги замовляли інші міста: у 2024 році Одеська міськрада замовляла геоаналітику «ВФ Україна» за 82 тис. грн, а у 2023 році Миколаїв –за 50 тис. грн. У 2022 році «Житомирська політехніка» замовляла аналітику транспортних потоків Харкова у «Київстару» за 99 тис. грн.

Нагадаємо, що мобільний оператор «Київстар» з 24 вересня 2025 року підвищує тарифи для абонентів передплати та контракту. З 24 вересня для абонентів передплати тариф Love UA Світло 2023 становитиме 300 грн за 4 тижні, а тариф Суперсила Економія – 225 грн за 4 тижні. Для абонентів контракту з 1 жовтня тариф Love UA Контракт зросте до 250 грн на місяць.

У «Київстар» пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням цін на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, збільшенням вартості пального для генераторів та впливом інфляції та коливання валютного курсу на собівартість послуг.

Читайте також:

Теги: Харків Київстар Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли еліта зрозуміє: Путін веде Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
23 серпня, 17:07
До безпекових гарантій для України є суттєве зауваження
Чому безпекові гарантії для України можуть стати пасткою
25 серпня, 12:02
Юлія Свириденко: «Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України»
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
23 серпня, 10:03
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
Сійярто наголосив, що Угорщина не підтримає жодного з рішень
Угорщина блокуватиме рішення ЄС щодо України – Сійярто
30 серпня, 10:57
Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
30 серпня, 20:48
Ветеран з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Віктор Обертос
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
31 серпня, 18:13
Пожежа знищила будівлю у парку
У столичному парку «Нивки» знищено двоповерховий будинок на воді (фото)
2 вересня, 12:38
Після періоду адаптації Міші шукатимуть родину, а поки пес перебуває в Patron Pets Center
Правоохоронці провідали у притулку пса Мішу, якого не пускали у метро
20 вересня, 17:32

Події в Україні

Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Білецький: В Україні забагато думають про перемир'я замість того, щоб його наближати
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua