Харківська міськрада заплатить «Київстару» майже 600 тис. грн за аналіз міграції мешканців

Департамент цифрової трансформації уклав угоду з оператором для дослідження пересування громадян Харкова та області з використанням знеособлених даних абонентів

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради 18 вересня уклав договір із ПрАТ «Київстар» на 588 тис. грн для аналізу міграційних потоків мешканців міста. Використовуючи знеособлені дані абонентів, оператор відстежуватиме пересування харків’ян у межах міста та області, а також маятникову міграцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Послуга передбачає аналіз переміщень мешканців Харкова, відштовхуючись від еталонного числа абонентів, які станом на вересень–листопад 2020 року переважно перебували в місті. Додатково «Київстар» формуватиме дані щодо маятникової міграції — постійного та регулярного переміщення громадян із Харкова в область і назад, фіксуючи пересування авто, потягом, метро, пішки та невизначеним способом.

Звіт за період з 1 січня 2021 року по 31 серпня 2025 року коштує 420 тис. грн, а чотири щомісячні звіти із вересня по грудень 2025 року –по 42 тис. грн.

В обґрунтуванні закупівлі зазначено, що послуга необхідна для впровадження нових цифрових рішень, підвищення ефективності сервісів та прийняття управлінських рішень на основі бази даних «Київстару». Договір уклали без торгів через виняткове право оператора на використання власної Big Data-команди та телеком-даних.

Раніше подібні послуги замовляли інші міста: у 2024 році Одеська міськрада замовляла геоаналітику «ВФ Україна» за 82 тис. грн, а у 2023 році Миколаїв –за 50 тис. грн. У 2022 році «Житомирська політехніка» замовляла аналітику транспортних потоків Харкова у «Київстару» за 99 тис. грн.

Нагадаємо, що мобільний оператор «Київстар» з 24 вересня 2025 року підвищує тарифи для абонентів передплати та контракту. З 24 вересня для абонентів передплати тариф Love UA Світло 2023 становитиме 300 грн за 4 тижні, а тариф Суперсила Економія – 225 грн за 4 тижні. Для абонентів контракту з 1 жовтня тариф Love UA Контракт зросте до 250 грн на місяць.

У «Київстар» пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням цін на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, збільшенням вартості пального для генераторів та впливом інфляції та коливання валютного курсу на собівартість послуг.