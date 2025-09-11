Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
Тестові сповіщення запрацювали без проблем, але невдовзі після цього звʼязок зник
фото з відкритих джерел

У деяких абонентів звʼязок відновився після переведення гаджетів у режим польоту

Після тестування системи оповіщення про повітряні тривоги у Німеччині спостерігали перебої з мобільним зв’язком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bild.

Вранці об 11:00 в користувачів мобільних телефонів у Німеччині пролунали сигнали повітряної тривоги. Країна тестувала свої системи оповіщення. На всіх мобільних телефонах відображалися відповідні повідомлення. Втім, це спричинило серйозні збої в роботі мобільного оператора 1&1. У багатьох користувачів згодом зник звʼязок, вони не мали змоги здійснювати дзвінки чи користуватися інтернетом. Численні користувачі 1&1 з усієї Німеччини повідомляли про це на різних веб-сайтах. Збій тривав понад 35 хвилин.

Хоча тестові сповіщення запрацювали без проблем, невдовзі після цього звʼязок зник. Навіть вимкнення та повторне ввімкнення телефону не вирішило проблему. Деякі абоненти переводили телефони в режим польоту. І вже після цього цього прийом відновився. Проблеми зі звʼязком зафіксували не лише в мобільного оператора 1&1. Користувачі також повідомляли про перебої в Telekom та O2.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Німеччині через підпали втретє за тиждень спостерігали збої у роботі залізниці. У Німеччині поблизу міста Гоенмельзен у східній федеральній землі Саксонія-Ангальт виявлено вже третій підпал кабелю на залізничній лінії. Про це з посиланням на німецький концерн Deutsche Bahn повідомляє DW, передає «Главком».

Про інцидент з підпалом кабелів стало відомо у суботу, 2 серпня. Як зазначили в поліції, ця пожежа теж була умисним підпалом. Залізничне сполучення землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW) було відновлено, однак розслідування інциденту триває. На ділянку NRW припадає від 700 до 800 міжміських рейсів на день, багато з яких було скасовано.

Так, у четвер стало відомо, що пожежа пошкодила кабелі у кабельному каналі поблизу Дюссельдорфа. Машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу. Другий випадок пошкодження було виявлено під час огляду ділянки в п'ятницю приблизно за два кілометри від місця попередньої пожежі.

Читайте також:

Теги: Німеччина мобільні оператори мобільний зв’язок тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тестові сповіщення запрацювали без проблем, але невдовзі після цього звʼязок зник
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
Сьогодні, 14:33
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
У Києві завершилася повітряна тривога, яка тривала майже вісім годин
Вчора, 07:12
Ліфт став пасткою для пенсіонера
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
9 вересня, 08:39
Дрони атакують Одещину
На Одещині пролунали вибухи: регіон під атакою БпЛА
2 вересня, 00:42
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
30 серпня, 07:26
Система подає сигнали про небезпеку не для цілої області, а лише для конкретного населеного пункту
У Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги
27 серпня, 08:50
Німеччина фіксує тривожну ситуацію із антибіотиками
Німеччина б'є на сполох: десятки тисяч смертей через неправильне застосування антибіотиків
21 серпня, 15:22
Акції Київстару впали в перший же день торгів на Nasdaq
«Київстар» вийшов на біржу Nasdaq: перший день торгів обвалив ціну акцій
18 серпня, 21:40
Мобільний операто планує покращення зв'язку в деяких областях
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
12 серпня, 10:45

Соціум

У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання
Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання
Убивство у США української біженки. Соцмережі шоковані реакцією очевидців
Убивство у США української біженки. Соцмережі шоковані реакцією очевидців
Податкове шахрайство: голова Ferrari заплатить €183 млн та піде на громадські роботи
Податкове шахрайство: голова Ferrari заплатить €183 млн та піде на громадські роботи
Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі
Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua