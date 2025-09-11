У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу

У деяких абонентів звʼязок відновився після переведення гаджетів у режим польоту

Після тестування системи оповіщення про повітряні тривоги у Німеччині спостерігали перебої з мобільним зв’язком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bild.

Вранці об 11:00 в користувачів мобільних телефонів у Німеччині пролунали сигнали повітряної тривоги. Країна тестувала свої системи оповіщення. На всіх мобільних телефонах відображалися відповідні повідомлення. Втім, це спричинило серйозні збої в роботі мобільного оператора 1&1. У багатьох користувачів згодом зник звʼязок, вони не мали змоги здійснювати дзвінки чи користуватися інтернетом. Численні користувачі 1&1 з усієї Німеччини повідомляли про це на різних веб-сайтах. Збій тривав понад 35 хвилин.



Хоча тестові сповіщення запрацювали без проблем, невдовзі після цього звʼязок зник. Навіть вимкнення та повторне ввімкнення телефону не вирішило проблему. Деякі абоненти переводили телефони в режим польоту. І вже після цього цього прийом відновився. Проблеми зі звʼязком зафіксували не лише в мобільного оператора 1&1. Користувачі також повідомляли про перебої в Telekom та O2.

