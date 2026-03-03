Головна Техно Телеком
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого
Послугою MNP скористалися понад 80 тис. абонентів
фото: freepik.com

Лідером за кількістю нових залучень став lifecell

У лютому 2026 року послугою MNP (збереження номера при зміні оператора) скористалися понад 80 тис. абонентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Згідно зі звітом НКЕК, абсолютним лідером за кількістю нових залучень став lifecell. Водночас найбільше абонентів за минулий місяць покинули Київстар.

Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого фото 1

Скільки абонентів втратили оператори:

  • Київстар – 47 024.
  • Vodafone Україна – 35 047.
  • lifecell – 4 685.
  • Тримоб – 95.
  • Інтертелеком – 78.
Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого фото 2

Куди переходять абоненти:

  • lifecell – 72 563.
  • Київстар – 7 400.
  • Vodafone Україна – 6 901.
  • Інтертелеком – 43.
  • Тримоб – 22.

Нагадаємо, Українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати у автономність мереж в умовах війни.

До слова, телекомунікаційна компанія lifecell застерегла від можливого об’єднання вежової інфраструктури мобільних операторів «Київстар» та Vodafone. Компанія вважає, що угода може призвести до монополізації телеком-ринку, зниження конкуренції та створити ризики для національної безпеки. 

Теги: мобільний зв'язок Vodafone Київстар

