Від яких операторів тікають абоненти: підсумки лютого

Лідером за кількістю нових залучень став lifecell

У лютому 2026 року послугою MNP (збереження номера при зміні оператора) скористалися понад 80 тис. абонентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Згідно зі звітом НКЕК, абсолютним лідером за кількістю нових залучень став lifecell. Водночас найбільше абонентів за минулий місяць покинули Київстар.

Скільки абонентів втратили оператори:

Київстар – 47 024.

Vodafone Україна – 35 047.

lifecell – 4 685.

Тримоб – 95.

Інтертелеком – 78.

Куди переходять абоненти:

lifecell – 72 563.

Київстар – 7 400.

Vodafone Україна – 6 901.

Інтертелеком – 43.

Тримоб – 22.

Нагадаємо, Українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати у автономність мереж в умовах війни.

До слова, телекомунікаційна компанія lifecell застерегла від можливого об’єднання вежової інфраструктури мобільних операторів «Київстар» та Vodafone. Компанія вважає, що угода може призвести до монополізації телеком-ринку, зниження конкуренції та створити ризики для національної безпеки.