У «Резерв+» з'явився новий тип відстрочки: хто може скористатися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У «Резерв+» з'явився новий тип відстрочки: хто може скористатися
Наразі у «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок
фото: Міноборони

У «Резерв+» запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану

Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років – усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;
  • не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
  • мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн

  • Подайте запит у застосунку «Резерв+».
  • Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.

Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі у «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та професійної освіти.

До слова, Міноборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. 

