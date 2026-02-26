Одна з країн ЄС першою у світі визнала українські електронні підписи

Відтепер громадяни України можуть користуватися цифровими послугами Латвії так само легко і без зайвої бюрократії, як і в Україні

«Визнання наших е-підписів у Латвії – це спільний кейс найвищої цифрової довіри»

Латвія стала першою країною в світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Що це дасть людям та бізнесу?

Відтепер громадяни України та представники українських компаній можуть користуватися цифровими послугами Латвії так само легко і без зайвої бюрократії, як і в Україні. Більше не потрібно особистих візитів чи паперової тяганини, щоб:

взаємодіяти з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;

подавати заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;

вести бізнес: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.

«Визнання наших е-підписів у Латвії – це спільний кейс найвищої цифрової довіри. Це не просто технічне рішення, а справжня цифрова безбар’єрність завдяки успішній співпраці двох країн. Приклад того, як цифровізація реально інтегрує Україну в європейський простір, створюючи нові можливості та комфортне життя для кожного українця. Ми будуємо спільний цифровий простір з Європою, де кордони не заважають працювати та розвиватися», – наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Як це працює?

Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати «Дія.Підпис-EU» або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського Закону «Про електронні документи», які набули чинності цього року.

Раніше Україна та Європейський Союз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. За умови успішного виконання цього плану ЄС із 2027 року визнаватиме всі українські електронні підписи і печатки.

До слова, Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.