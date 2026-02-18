Радник Федорова пропонує обмежити продаж SIM-карт для боротьби з дронами РФ

Сергій Бескрестнов вважає, що SIM-карти потрібно продавати за паспортами та в обмеженій кількості

Російські окупанти почали керувати FPV-дронами за допомогою мобільного зв’язку, використовуючи українські SIM-картки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони з технологічних питань Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш.

Флеш зазначив, що росіяни останнім часом почали транспортувати FPV-дрони за допомогою крилатих БпЛА. Він уточнив, що наразі це найпростіший спосіб управління FPV-дроном. Цю тактику росіяни запозичили в українських військовослужбовців, уточнив Флеш.

«Вони додумалися, що можна доставляти FPV дрони на крилатих БпЛА в ті місця, де мобільний зв’язок хороший і стабільний, і там скидати дрони на об'єкти. Таким дроном керує оператор з Росії, час польоту дрона становить буквально хвилини. Для цих завдань використовуються, зокрема, українські SIM-карти», – пояснив він.

Бескрестнов додав, що українська сторона вже працює над розв’язанням цієї проблеми, однак зауважив, що росіяни завжди намагатимуться обійти захист. Сили оборони також використовують мобільний зв’язок для завдавання ударів по території РФ. Російська сторона, за його словами, як боротьбу з цією технологією використовує «карантини» передачі мобільних даних, однак це не допомагає.

Росіяни використовують мобільний звʼязок для управління FPV-дронами фото: Telegram/Сергій Flash

Експерт наголосив, що одне з рішень, яке допоможе боротися з цією ситуацією, – це продаж SIM-карт за паспортами з обмеженнями в кількості. «Чи допоможе це на 100%? Звичайно, ні. У Росії давно SIM-карти продаються за паспортами, при цьому купити SIM-карти у злочинців або бездомних не є проблемою. Чи допоможе це хоч якось? Так! Уявіть, що зараз будь-який «ждун» може купити 3 тис. карток без будь-яких проблем і надіслати їх у РФ. Продажі за паспортами хоч якось обмежать гігантські масштаби цього безконтрольного процесу», – зазначив він.

За словами фахівця, також одним із варіантів може бути вимкнення послуг передавання даних, але ці дії будуть «болючими для країни».

Нагадаємо, Російська Держдума у лютому 2026 року ухвалила пакет репресивних поправок до закону «Про зв'язок», які фактично ліквідують залишки приватності у сфері мобільних комунікацій. Під прикриттям «боротьби з шахрайством» та «захисту дітей» Кремль запроваджує жорстку прив’язку SIM-карт до унікальних ідентифікаторів пристроїв (IMEI) та створює систему тотального моніторингу неповнолітніх.

Як зазначає розвідка, перший закон кардинально змінює правила використання ґаджетів. Тепер кожна SIM-карта буде «прикріплена» до конкретного телефону за його унікальним IMEI-номером. Користувач не зможе просто переставити свою карту в інший смартфон. Щоб змінити пристрій, потрібно пройти процедуру перереєстрації договору в оператора, вносячи дані нового ґаджета до єдиної державної бази. Якщо SIM-карта опиниться у пристрої, чий IMEI не внесений до реєстру або не збігається з даними договору, оператор зобов'язаний негайно припинити надання послуг зв'язку.