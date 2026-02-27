Україна ліквідувала мережу наведення «шахедів» з Білорусі

Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити мережу наведення «шахедів»

Україна зруйнувала сучасну систему зв'язку, яка допомагала російським «шахедам» залітати на північ України з напрямку Білорусі. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає «Главком» з посиланням на УП.

«Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували «шахеди» на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України», – йдеться у повідомленні.

Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.

До слова, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни. «Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у Збройних силах України, які будуть провідниками інновацій у війську. Уже призначено першого цифрового офіцера. У кожному корпусі, кожній бригаді буде цифровий офіцер, який впроваджуватиме інновації та зміни», – наголосив він.

Також Федоров зауважив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

«Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети», – сказав Федоров. За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.