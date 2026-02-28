В Ірані зник інтернет

Netblocks: Дані мережі показують, що Іран зараз переживає майже повне відключення інтернету

На тлі ударів США та Ізраїлю в Ірані спостерігаються проблеми з інтернетом

Світовий моніторинговий сервіс NetBlocks підтвердив «майже повне відключення інтернету» на території Ірану. Колапс зв’язку стався синхронно з початком спільної військової операції «Рев лева», яку проводять сили США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NetBlocks.

Фахівці NetBlocks зазначають, що інцидент за своїм характером відповідає заходам, які іранський режим застосовував під час попереднього загострення торік. Відключення торкнулося як мобільного інтернету, так і фіксованих мереж. Найбільші перебої фіксуються в Тегерані, Ісфахані, Керманшаху та Ширазі.

фото: Netblocks

«Дані мережі показують, що Іран зараз переживає майже повне відключення інтернету», – повідомляє Netblocks.

Як відомо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства.

До слова, Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції.