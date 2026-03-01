Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи
Оператори одностайні: забезпечення стабільної роботи вишок у 2026 році потребує величезних витрат
колаж: glavcom.ua

Весна 2026 року розпочинається з підняття тарифів на мобільний зв’язок та інтренет

Українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати у автономність мереж в умовах війни. Про це повідомляє «Главком».

Kyivstar

З 1 березня 2026 року оператор планує підвищити вартість пакетів послуг у низці популярних тарифних планів, які не змінювалися понад рік. Ціна може зрости на 50–90 грн. Серед планів, що підпадають під оновлення:

  • «Смачний», «Київстар Комфорт 2018»;
  • «LOVE UA Базовий», «LOVE UA Свобода»;
  • «Безлім Соцмережі», «Без меж lite», «ТВІЙ Улюблений».

У компанії пояснюють цей крок тим, що ціни на електроенергію для бізнесу у пікові години зросли на 60%, що створює «потужний» фінансовий тиск на оператора.

Vodafone

Vodafone вже розпочав перегляд цін у січні (зокрема лінійки FLEXX), а з лютого очікується зміна вартості в архівних тарифах серії Joice та SuperNet.

Тарифи Joice Start та SuperNet Start+ можуть зрости до 330–340 грн на місяць.

Найбільш об’ємні тарифи, як-от Joice MAX, піднімуться в ціні до 520 грн. Оператор наголошує, що ці зміни – це «спільна інвестиція» у надійність зв'язку під час відключень світла.

lifecell

Компанія обрала іншу стратегію: з 18 лютого вартість тарифів «Максі» та «Мега» зросла лише для нових клієнтів.

  • Тариф «Максі»: стандартна ціна зросла до 400 грн (раніше 300 грн).
  • Тариф «Мега»: стандартна ціна тепер становить 550 грн (раніше 500 грн). Для чинних абонентів, які підключилися до 17 лютого включно, вартість пакетів поки що залишається незмінною.

Оператори одностайні: забезпечення стабільної роботи вишок у 2026 році потребує величезних витрат на акумулятори, генератори та пальне.

Нагадаємо, телекомунікаційна компанія lifecell застерегла від можливого об’єднання вежової інфраструктури мобільних операторів «Київстар» та Vodafone. Компанія вважає, що угода може призвести до монополізації телеком-ринку, зниження конкуренції та створити ризики для національної безпеки. 

Читайте також:

Теги: мобільний зв’язок мобільні оператори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антимонопольний комітет двічі відхиляв заявки «Київстару» на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
30 сiчня, 11:52
Компанія вважає, що об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації
lifecell розкритикував об’єднання вежової інфраструктури «Київстару» та Vodafone
9 лютого, 18:45
«Київстар» завершив придбання 100% сервісу Tabletki.ua
«Київстар» купив Tabletki.ua: вартість та подробиці угоди
11 лютого, 04:50

Телеком

Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи
Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи
В Ірані зник інтернет
В Ірані зник інтернет
Україна ліквідувала мережу наведення «шахедів» з Білорусі
Україна ліквідувала мережу наведення «шахедів» з Білорусі
Одна з країн ЄС першою у світі визнала українські електронні підписи
Одна з країн ЄС першою у світі визнала українські електронні підписи
СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам
СБУ створила спеціалізовані центри по всій Україні для протидії російським кібератакам
Банки, які працюють у блекаут: в Дії змінено систему пошуку
Банки, які працюють у блекаут: в Дії змінено систему пошуку

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua