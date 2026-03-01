Зв’язок стає дорожчим: мобільні оператори України підвищують тарифи

Весна 2026 року розпочинається з підняття тарифів на мобільний зв’язок та інтренет

Українські мобільні оператори «великої трійки» – Kyivstar, Vodafone та lifecell – оголосили про зміну вартості своїх послуг. Головною причиною зростання цін компанії називають суттєве подорожчання електроенергії для бізнесу, ріст витрат на пальне для генераторів та необхідність інвестувати у автономність мереж в умовах війни. Про це повідомляє «Главком».

З 1 березня 2026 року оператор планує підвищити вартість пакетів послуг у низці популярних тарифних планів, які не змінювалися понад рік. Ціна може зрости на 50–90 грн. Серед планів, що підпадають під оновлення:

«Смачний», «Київстар Комфорт 2018»;

«LOVE UA Базовий», «LOVE UA Свобода»;

«Безлім Соцмережі», «Без меж lite», «ТВІЙ Улюблений».

У компанії пояснюють цей крок тим, що ціни на електроенергію для бізнесу у пікові години зросли на 60%, що створює «потужний» фінансовий тиск на оператора.

Vodafone вже розпочав перегляд цін у січні (зокрема лінійки FLEXX), а з лютого очікується зміна вартості в архівних тарифах серії Joice та SuperNet.

Тарифи Joice Start та SuperNet Start+ можуть зрости до 330–340 грн на місяць.

Найбільш об’ємні тарифи, як-от Joice MAX, піднімуться в ціні до 520 грн. Оператор наголошує, що ці зміни – це «спільна інвестиція» у надійність зв'язку під час відключень світла.

Компанія обрала іншу стратегію: з 18 лютого вартість тарифів «Максі» та «Мега» зросла лише для нових клієнтів.

Тариф «Максі»: стандартна ціна зросла до 400 грн (раніше 300 грн).

Тариф «Мега»: стандартна ціна тепер становить 550 грн (раніше 500 грн). Для чинних абонентів, які підключилися до 17 лютого включно, вартість пакетів поки що залишається незмінною.

Оператори одностайні: забезпечення стабільної роботи вишок у 2026 році потребує величезних витрат на акумулятори, генератори та пальне.

Нагадаємо, телекомунікаційна компанія lifecell застерегла від можливого об’єднання вежової інфраструктури мобільних операторів «Київстар» та Vodafone. Компанія вважає, що угода може призвести до монополізації телеком-ринку, зниження конкуренції та створити ризики для національної безпеки.