Стало відомо, у скільки «Київстару» обійшовся сервіс таксі Uklon

Раніше Антимонопольний комітет дав «Київстару» дозвіл на покупку сервісу

Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Veon.

«Київстар» стане власником 97% акцій Uklon. Зазначається, що генеральний директор компанії Сергій Гришков, ймовірно, залишиться на своїй посаді. Угода залежить від стандартних умов завершення та схвалень.

«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», – зазначив гендиректор Veon Group і голова наглядової ради «Київстару» Каан Терзіоглу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року «Київстар» подав до Антимонопольного комітету заявку про отримання дозволу на придбання сервісу таксі Uklon. Антимонопольний комітет дозволив покупку.

Телекомунікаційна компанія перебуває у процесі підготовки до виходу на американську біржу Nasdaq, який запланований на першу половину 2025 року. Група Veon, яка є власницею «Київстару», планує провести реорганізацію шляхом поділу компанії, перш ніж вивести українського мобільного оператора на Nasdaq. Буде створено нову компанію, яка володітиме іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon.

Співзасновник і член правління Uklon Сергій Смусь заявляв раніше, що сервіс отримував чимало пропозицій щодо купівлі, проте жодна з них досі не відповідала інтересам компанії. Смусь також зазначив, що з урахуванням військових умов оцінка компанії складає 7-8х Ebitda (скор. від англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань).

До слова, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).