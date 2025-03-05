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Уряд дозволив бронювати ще одну категорію працівників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд дозволив бронювати ще одну категорію працівників
Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через «Дію»
фото з відкритих джерел

Уряд розширив бронювання від мобілізації для мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Кабінет міністрів ухвалив зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду.

Тепер працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах, підлягають бронюванню.

Як зазначає Мінекономіки, для цього необхідне рішення Міністерства цифрової трансформації про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад.

Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

  • бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON,
  • реалізовувати проєкти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через «Дію» – аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Мінцифри відповідатиме за формування переліку таких підприємств і наразі опрацьовує критерії їх включення.

Якщо ж провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анульовано.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення удосконалити критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація мобільні оператори інтернет

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