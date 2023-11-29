РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету

На окупованих територіях зростає кількість мігрантів з Азії

Масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації

Росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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«Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях», – зазначають в ЦНС.

Зазначається, що таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.

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«Їх загальна кількість вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства», – додали в Центрі.

У ЦНС зауважують, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

«За допомогою організованих злочинних угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить», – додали там.

Нагадаємо, триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.