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Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
фото з відкритих джерел

Якщо людина вирішує прийняти громадянство РФ, то вона готова вступити до російської армії

Естонія шукає способи висилати з країни тих, хто вирішить отримати російське громадянство. Про це пише видання Postimees.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас нагадала, що Російська Федерація порушила всі принципи міжнародного права, коли напала на Україну. За її словами, необхідно враховувати й інші аспекти того, як Російська Федерація хоче підірвати безпеку Естонії та союзників.

«Наприклад, Російська Федерація практикувала напади на країни Балтії під час військових навчань, постійно подає ворожі та неправдиві відомості про західні країни офіційними каналами або зовсім нещодавно знову почала організовувати в'їзд нелегальних мігрантів до Європейського Союзу», – каже прем'єр-міністерка.

Каллас зауважує, що естонська держава не може ігнорувати той факт, що людина, яка тривалий час прожила в Естонії, завдяки незалежним ЗМІ мала змогу скласти правдиве уявлення про війну Росії проти України та про ставлення демократичного світу до російської агресії, добровільно вирішила прийняти російське громадянство.

«Те, що людина, яка проживала в Естонії, вирішує прийняти громадянство РФ у той час як Росія нападає на українську державу, свідчить, що в разі необхідності в рамках мобілізації вона готова вступити до російської армії та безпосередньо брати участь у війні. Це вже загроза безпеці Естонії і дуже чіткий сигнал, який естонська держава не може ігнорувати», – заявила Кая Каллас.

Вона також додала, що посвідка на проживання довготермінового мешканця може бути анульована згідно статті 241 Закону про іноземців, якщо людина становить загрозу громадському порядку і національній безпеці.

Нагадаємо, на пункті прикордонного перетину між Естонією та Росією в місті Нарва продовжилися заходи щодо можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові перешкоди. 

Теги: Естонія громадянство держава росія

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