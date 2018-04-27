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    100-річчя Української Держави Павла Скоропадського: план заходів на 2018 рік (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції оголосять план заходів на 2018 рік із вшанування 100-річчя Української Держави та 145 років від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського
    Сьогодні, 27 квітня об 11:00 у приміщенні прес-центру інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «100-річчя Української Держави Павла Скоропадського: план заходів на 2018 рік».Запрошені гості: Олександр Алфьоров, історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації»; Олег
    • 27 Квiтня, 10:59
    • Розсилка
    <span>Павло Скоропадський, гетьман. Світлина з відкритих джерел</span>
    Павло Скоропадський, гетьман. Світлина з відкритих джерел

    Учасники прес-конференції оголосять план заходів на 2018 рік із вшанування 100-річчя Української Держави та 145 років від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського

    Сьогодні, 27 квітня об 11:00 у приміщенні прес-центру інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «100-річчя Української Держави Павла Скоропадського: план заходів на 2018 рік».
    Запрошені гості:
    • Олександр Алфьоров, історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації»;
    • Олег Слабоспицький, співкоординатор Громадського сектора Євромайдану;
    • Роман Кулик, співкоординатор Експертного корпусу;
    • Тиміш Мартиненко-Кушлянський, представник Київської міської організації Меморіал ім. Василя Стуса.

    Учасники прес-конференції оголосять план заходів на 2018 рік із вшанування 100-річчя Української Держави та 145 років від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського, зокрема запуск інтерактивної мапи місць пов'язаних з місцями пов'язаними з Української Державою 1918 року, встановлення меморіальних дошок, звернення до Міносвіти та ВНЗ, заснованих в період Скоропадского, про присвоєння їм почесної назви на честь Гетьмана, а також звернення до дипломатів посольств, які відкрились у Києві в 1918 році.

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