100-річчя Української Держави Павла Скоропадського: план заходів на 2018 рік (прес-конференція)
- 27 Квiтня, 10:59
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Павло Скоропадський, гетьман. Світлина з відкритих джерел
Учасники прес-конференції оголосять план заходів на 2018 рік із вшанування 100-річчя Української Держави та 145 років від дня народження Гетьмана Павла СкоропадськогоСьогодні, 27 квітня об 11:00 у приміщенні прес-центру інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «100-річчя Української Держави Павла Скоропадського: план заходів на 2018 рік».
Запрошені гості:
- Олександр Алфьоров, історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації»;
- Олег Слабоспицький, співкоординатор Громадського сектора Євромайдану;
- Роман Кулик, співкоординатор Експертного корпусу;
- Тиміш Мартиненко-Кушлянський, представник Київської міської організації Меморіал ім. Василя Стуса.
Учасники прес-конференції оголосять план заходів на 2018 рік із вшанування 100-річчя Української Держави та 145 років від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського, зокрема запуск інтерактивної мапи місць пов'язаних з місцями пов'язаними з Української Державою 1918 року, встановлення меморіальних дошок, звернення до Міносвіти та ВНЗ, заснованих в період Скоропадского, про присвоєння їм почесної назви на честь Гетьмана, а також звернення до дипломатів посольств, які відкрились у Києві в 1918 році.
Трансляцію дивіться тут: