Експерти розказали, чи ефективні в Україні ґендерні квоти у владі



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Чи потрібно забезпечення 50% представництва жінок у владі?

30 серпня в ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Ґендерні квоти у владі: ефективні чи ні?».

Учасники прес-конференції - Андрій Магера, заступник голови ЦВК; Марія Іонова, народний депутат України 8-го скликання, Лариса Кобелянська, координаторка Громадської ради з ґендерних питань МФО «Рівні Можливості» ВР - аналізуватимуть питання, як спрацювали ґендерні квоти, чи потрібно забезпечення 50% представництва жінок у владі.

Дивіться трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, у 2013 році була прийнята законодавча квота в 30%, яка не дала очікуваних результатів: під час виборів 2014 року 20 з 29 партій не виконали цієї вимоги.

Квоти не спрацювали, тому що не було ніяких санкцій за їх порушення - так само, як і в Законі «Про місцеві вибори в Україні» 2015 року.

Цю норму не можна буде реалізувати до тих пір, поки вона не буде у виборчому законі. Прописані у Законі «Про політичні партії» гендерні квоти виявилися неефективними. Парламентські політичні сили лише скористались тим, що за рахунок дотримання гендерного балансу у своїх списках отримали величезні кошти на рахунки своїх партій, проте жодна політична сила не використала їх для підтримки жіночого руху та підготовки жінок до участі в політиці.

Жіночі осередки партій створені лише номінально, а більшість державних коштів були спрямовані на політичну рекламу.