24 нових пікапи поїдуть в Десантно-штурмові війська – Порошенко у Львові

Чергова партія пікапів з 24 автівок Mitsubishi L200 надійде у підрозділи Десантно-штурмових військ. Про це повідомив Петро Порошенко у Львові.

За словами Порошенка, перші 12 машин вже в Україні, а друга частина очікується у вівторок. Після підготовки автомобілів для виконання бойових завдань їх передадуть у бригади ДШВ для протитанкових підрозділів.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з ГО «Справа громад» та ГО «Res_Publika. Брати по Зброї» реалізує масштабні проекти із забезпечення технікою та оснащенням українських бійців. Фонд Порошенка подвоює кожну зібрану небайдужими українцями гривню.

«Ми розгорнули дуже велику волонтерську програму. В чому особливість цієї програми – кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю. І результатом цього є нова партія пікапів», – говорить Порошенко.

«Ось ці 12 красунчиків, а у вівторок приходить ще 12. Всі вони підуть в Десантно-штурмові війська, у протитанкові підрозділи, обладнані необхідним всім інструментом, генераторами, всім необхідним. Там, де це буде необхідно, і Старлінками», – зазначив Порошенко.

П’ятий Президент зазначає, що зараз зусилля команди концентруються на забезпечення військових моторизованою технікою, автомобілями, засобами зв’язку, безпілотними апаратами.

«Зараз держава має сконцентруватися на тому, без чого все забезпечення неефективне і на фронті дуже зараз чекають. А ми не будемо зупинятися, і робимо те, що ми можемо. Дуже сучасні, дуже захищені дрони, які різко підвищують ефективність роботи нашої арти. Зараз це і засоби супутникового зв’язку, зараз це вантажівки. І ми дуже чекаємо зараз, ми за них вже сплатили, експортні ліцензії країн Європи, які дозволять нам забезпечити українські Збройні сили. Бо є підрозділи, де немає вантажівок, немає чим боєприпаси підвозити», – констатує Порошенко.

«Ми робимо це від щирого серця, максимум, що ми можемо. Це – звіт нашої команди перед народом України, що кожен з нас робив кожен день з 24 лютого», – резюмує Петро Порошенко.