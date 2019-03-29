Американські військові тестують одноразові вантажні дрони



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Це обійдеться значно дешевше, ніж високотехнологічні багаторазові дрони

Компанії на зразок Amazon посилено намагаються запустити програми доставок за допомогою дронів. Проте Морська піхота США вже наступає на п’яти, повідомляє компанія-розробник Logistics Gliders. Родзинкою нових дронів, на відміну від міцних довговічних дронів, що розробляються більшістю компаній, є те, що вони не заплановані для повторного використання.

За задумом такі одноразові літальні апарати після доставки вантажу можна буде залишити там, де вони приземлилися. Це може здатися марнотратним, але насправді такий підхід обійдеться значно дешевше, ніж високотехнологічні багаторазові дрони.

Дрони TACAD (TACtical Air Delivery) представляють із себе коробку з фанери з дешевими електронними компонентами, до якої прироблені крила для планування. Їх випускають з літального апарату-носія, після чого ті направляються до мети або автономно, або за допомогою дистанційного керування.

Такі дрони спроможні переносити до 800 кг вантажу і доставляти його на будь-яку точку в місті, в горах або в густих лісах.

Ідея одноразових дронів зацікавила військових, так як маршрут такого апарату може бути досить небезпечний і повернути його для повторного використання буде занадто складно. Ось чому розробка дронів, які можна кинути на місці, є такою перспективною . І навіть якщо дрон певної причини не досягне своєї мети, втрата буде незначною.