Ситуація почне поліпшуватися у квітні

У війні, яку розв'язала Росія, обов'язково переможе Україна. Про це заявила українська мольфарка Олена Стеценко у коментарі «Телеграфу».

За її словами, ще якийсь час ситуація в Україні буде напруженою, але до кінця весни буде поступово налагоджуватися.

«Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми погонимо їх до їх кордонів ще 45 діб. Отже, чекаємо повного закінчення військових дій 30-31 травня», – сказала Стеценко.

До слова, місяць тому карпатські мольфари пророкують президенту сусідньої держави крах Росії, особисті неприємності і навіть смерть у випадку нападу на Україну. Про перемогу Росії у цій війні навіть не йдеться, впевнені гірські віщуни.

Додамо, що від початку війни Україна задокументувала 2275 злочинів російської агресії. Від рук окупантів загинуло 117 дітей.

Пособник Путіна Медвєдєв зізнався, що йому стає страшно.

Читайте також: