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    У небі над окупованим Сімферополем застряг 21 літак: що сталося

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    Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги. Через це летовище призупиняло роботу - У небі над окупованим Сімферополем застряг 21 літак: що сталося
    Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги. Через це летовище призупиняло роботу
    Фото: Тасс

    Одна зі смуг аеропорту виявилася заблокованою лайнером Boeing

    В окупованому Росією Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через лайнер Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. Про це з посиланням на пресслужбу аеропорту повідомляють росЗМІ.

    «Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля. Для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються», – заявила адміністрація летовища.

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    Наразі борт вже прибрали, а смугу розблокували. Відзначається, що аеропорт відновив роботу в штатному режимі.

    Відомо, що через інцидент затримався приліт 21 літака. Екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.

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    Теги: Крим авіація лайнер літак Boeing аеропорт Сімферополь
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    У небі над окупованим Сімферополем застряг 21 літак: що сталося