Незаконні польоти. На Житомирщині затримали літак, який прилетів з Румунії (відео)

Помітивши прикордонників, порушники знову піднялися у повітря

Прикордонники затримали літак, який незаконно залетів з Румунії та приземлився біля Бердичева на Житомирщині вночі 17 червня. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«Цієї ночі прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів».

На місце, де приземлився літак, прибули прикордонники для затримання. Але, помітивши їх, порушники знову піднялися у повітря.

Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після цього АН-2 знову здійснив посадку.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники виявили у вантажівці зі замороженими вишнями близько 400 ящиків контрабандних сигарет. Їх намагалися доправити до Румунії. Зазначається, що вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне», співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Служби безпеки та митниками.