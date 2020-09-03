Прессекретарка президента Зеленського сьогодні перебуває у режимі «повного і всеосяжного щастя»



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Два місяці тому, на початку липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прессекретарем Юлією Мендель виник нібито роман

Юлія Мендель відзначає день народження

Прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель сьогодні, 3 вересня, відзначає свій день народження.

«Продовжую режим повного і всеосяжного щастя», - написала Мендель на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях представники засобів масової інформації побажали Мендель «повного щастя» та «здійснення самих амбітних мрій».

Нагадаємо, два місяці тому, на початку липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прессекретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

Джерела Балашова стверджували, що прессекретар президента вагітна від нього.

Мендель зізналася, що її маму ледь не вхопив інфаркт через чутки про вагітність від Зеленського.

Пізніше вона записала відео у відповідь на плітки про вагітність.