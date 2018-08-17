Біля офісу Медведчука активісти повісили мурал із портретом Стуса (відео)
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Активісти прийшли під офіс огранізації політика Віктора Медведчука на акцію «Благоустрій-паті v. 2.0 #МедведчукМиНеЗабули»
Організатори розмалювали тротуар надписами #FreeSetnsov та образами на адресу Володимира Путіна, вимагаючи звільнення незаконно утримуваних українців на території Росії.
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Також активісти нагадали про роль Віктора Медведчука в долі українського поета Василя Стуса, якого влада СРСР засудила за антирадянську діяльність. Адвокатом Стуса на тому процесі виступав Віктор Медведчук.
Джерело: Радіо Свобода